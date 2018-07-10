Площадь пожара в районе ж/д станции в Северском районе превысила 1,5 тыс. кв. метров

Стало известно, что горят одноэтажные здания на территории бывших складов хлебозавода, расположенные недалеко от железнодорожной станции.

По данным пожарных, площадь пожара составляет более 1,5 тыс. кв. м. Из Краснодара на тушение выехал пожарный спецпоезд. Также в тушении участвуют около 12 пожарных расчетов. Огонь пока не локализован.

Обстоятельства уточняются.

Как писал интернет-портал Кубань 24, В Северском районе загорелись несколько зданий на железнодорожной станции. Пожар произошел вечером 10 июля в станице Северской.

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МЧС: пожар в районе ж/д станции в Северском районе тушат 72 человека.

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