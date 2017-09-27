Площадь в Москве подготовили к «Дням Краснодарского края»

На площади Революции устанавливают фотозоны, украшенные сеном, урожаем с полей и импровизированной сельхозтехникой.

— С удовольствием придем на кубанскую ярмарку, отведаем кубанских продуктов. Увидим изделия ремесленников, народные промыслы.

Ночью ярмарочные домики заполнят кубанской продукцией. Всего их будет около 70. А уже 28 сентября жители Москвы смогут попробовать южные деликатесы, увидеть мастеров и ремесленников, а также потанцевать под живое пение творческих коллективов края. Кубанскую выставку в столице посвятили 80-летию региона.

«Главная цель для нас — не какой-то положительный экономический эффект. Мы в первую очередь празднуем свой день рождения, празднуем свой юбилей. И, конечно же, на площади Революции в Москве мы будем показывать наше кубанское гостеприимство, кубанское радушие», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Швец.

Откроется выставка двухчасовым концертом Кубанского казачьего хора на Манежной площади. Всего в делегации края заявлено 700 человек. Больше 60 — фермеры региона. Работать выставка будет до 1 октября.

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