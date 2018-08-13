Пляжи Анапы оценят на безопасность

Межведомственная группа общается с туристами, оценивает благоустройство, безопасность и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Такую же выездную проверку проводили несколько недель назад, сейчас смотрят, появились ли изменения. Замечаний хоть и не так много, но они все же есть.

«Есть замечания, касающиеся территории Утриша, предстоит комплексная работа по их устранению. Также проведена работа по пляжам в районе улицы 40 лет Победы. Комиссия продолжит работу на территории Витязево и проверит устранение ранее данных замечаний по Бугазской косе», — сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

С начала лета представители минкурортов выезжали на побережье больше 40 раз, они осмотрели большинство муниципальных и ведомственных пляжей на Азовском и Черноморском побережьях. Накануне краевая комиссия проверила места отдыха Туапсинского района — в частности, в Джубге, Лермонтово, Ольгинке и бухте Инал.

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