Пляжи Джубги привели к единому облику

Реализацию поручения губернатора Вениамина Кондратьева о создании концепции развития пляжных территорий Туапсинского района проверила краевая комиссия во время мониторинга побережья.

Специалисты минкурортов, администраций муниципальных образований, представители различных служб и министерств, входящие в состав краевой межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса, ежедневно инспектируют пляжи Азово-Черноморского побережья.

Краевая комиссия посетила пляжи Джубги, Лермонтово, Ольгинки, Агой и бухты Инал. Как отметили специалисты, по сравнению с прошлым годом побережье Туапсинского района значительно преобразилось. Большинство пляжей укомплектованы спасателями и обеспечены соответствующим оборудованием в полном объеме. Недочеты выявили только на пляжах бухты Инал, Лермонтово и Ольгинки.

Также комиссия обратила внимание представителей муниципалитета на организацию торговой деятельности на пляжах. Все замечания по расположению торговых мест должны быть устранены в ближайшее время.

На пляжах Джубги специалисты увидели качественные улучшения, значительно повысился уровень благоустройства территории и безопасности. Пляжи приобрели единый узнаваемый облик. Соответствующую задачу ставил губернатор края в рамках визита в муниципалитет.

С начала летнего сезона представители министерства курортов края выезжали на побережье более 40 раз, осмотрели большинство муниципальных и ведомственных пляжей Азово-Черноморского побережья. Выявленные в ходе мониторинга нарушения устраняют в оперативном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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