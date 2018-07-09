Плющенко: футболисты сборной России подарили стране праздник

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил благодарность российским футболистам.

«Ребята до самого конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Артема Дзюбы и могу сказать, что его слезы дорогого стоят», — рассказал Плющенко.

Спортсмен отметил, что несмотря на поражение, сборная показала отличный результат.

«Мы верим, что у нас в стране есть футбол, все ребята молодцы. Да, хотелось, конечно, больше праздника, но сборная России, пробившись в четвертьфинал, и так показала успешный результат», — цитирует Плющенко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проиграла команде Хорватии в Сочи 7 июля.

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