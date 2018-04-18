По делу главного архитектора Краснодара провели обыски

Обыски по месту жительства Игоря Мазурка и в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара провели следователи во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий). По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

В ходе обысков изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведение соответствующих работ.

Игоря Мазурка задержали в установленном законом порядке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных должностных лиц, причастных к совершению преступлений, и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности Мазурка, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 апреля спецслужбы задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы. СК прокомментировал задержание Игоря Мазурка.

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