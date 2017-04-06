По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга задержали восемь подозреваемых

В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь подозреваемых, среди которых одна женщина.

«Совместно с ФСБ России и МВД России 6 апреля задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

«В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения», — цитирует Петренко «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. В Краснодаре 6 апреля прошел митинг «Мы вместе против террора».

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