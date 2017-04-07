По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга арестовали восемь человек

Невский районный суд Санкт-Петербурга 7 апреля постановил арестовать шестерых задержанных по делу о взрыве в метро.

Это Сейфулла Хакимов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев. Ранее суд постановил арестовать Ибрагибжона Ерматова и Азамжона Махмудова, которые жили на Товарищеском проспекте. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня.

Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня двоих подозреваемых в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Это уроженец Таджикистана Содик Ортиков и гражданка Узбекистана Шохиста Каримова, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 6 апреля задержали восемь подозреваемых.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. В Краснодаре 6 апреля прошел митинг «Мы вместе против террора».

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