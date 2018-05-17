По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу

17 мая в 17:57

В СК 17 мая рассказали о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины в Мостовском районе.

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мостовского района, который подозревается в убийстве 40-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 13 мая подросток вместе с местными жителями проводил досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. По словам подозреваемого, он находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице Первомайской между ним и женщиной возник конфликт. Во время ссоры подросток ударил камнем в область головы женщины, она упала на землю, после этого он ее задушил. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили тело погибшей.

Между тем, на теле погибшей обнаружены иные телесные повреждения, о которых подозреваемый не сообщил. Для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненных либо посмертных) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

С подозреваемым проведены первоначальные неотложные следственные действия, в настоящее время он находится под стражей. Устанавливается, имелись ли у него соучастники, в этом направлении проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователь допрашивает свидетелей и родственников погибшей. Самым тщательным образом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления по краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе 16-летний подросток ударил женщину камнем и задушил. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай.

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