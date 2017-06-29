По факту ДТП с пятью дорожными рабочими в Краснодаре возбудили уголовное дело

Установлено, что 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По результатам освидетельствования, в крови несовершеннолетнего обнаружен алкоголь. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской полиции Александра Семенова, который покинул свой пост в 2011 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 июня в краевой столице 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, госпитализированы.

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