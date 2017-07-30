По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 30 июля в Красноармейском районе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань24», на Кубани при столкновении двух машин погибли пять человек. Еще один человек пострадал.

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