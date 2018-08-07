По факту гибели шестилетней девочки в Армавире возбудили уголовное дело

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления.

Следственный отдел по Армавиру СКР по краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, во второй половине дня 6 августа девочка находилась с отцом около водоема на территории очистных сооружений по улице Шоссейной. Затем ребенок направился домой, однако к месту жительства так и не дошел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе поисковых мероприятий с привлечением сил Росгвардии, МВД и МЧС 7 августа тело ребенка обнаружили на дне водоема.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник