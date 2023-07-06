По факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова возбудили уголовное дело

Даша 06.07.2023 В мире

Возбуждено уголовное дело в связи с с нападением на Елену Милашину и Александра Немова

Следственный комитет России возбудил в Чечне уголовное дело по факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

По данным ведомства, нападение квалифицируется как умышленное нанесение телесных повреждений.

“В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего », — сообщает МВД.

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