По факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил в Чечне уголовное дело по факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

По данным ведомства, нападение квалифицируется как умышленное нанесение телесных повреждений.

“В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего », — сообщает МВД.