По факту нападения на семью Ахеджака в Адыгее возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ «Убийство» и «Разбой».

«Следственным отделом по Тахтамукайскому району СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 2 п. «з» (убийство) и ст. 162 ч. 4 п. «в» (разбой)», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Адыгея.

По данным следствия, 10 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы. Еще двое граждан: мужчина 1937 года рождения и женщина 1969 года рождения в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте преступления организована работа группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее. Работу на месте курирует руководитель СУ СК России по Республике Адыгея Александр Глущенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестные ворвались в дом семьи Мурата Ахеджака в ауле Псейтук в Тахтамукайском районе. По предварительным данным, неизвестные избили всех, кто находился в доме.

Глава Адыгеи взял на личный контроль расследование нападения на семью Ахеджака. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака.

По предварительным данным, нападавших было четверо.

Все новости по теме:

Нападение на семью Мурата Ахеджака

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник