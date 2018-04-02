По факту пожара в пятиэтажке в Сочи проведут проверку

В Сочи несколько часов спасатели тушили пятиэтажный дом. К этой минуте распространение огня остановлено. Пожар ликвидирован. Спасатели проливают сгоревшие конструкции.

Всего пламя охватило более 500 кв. м. Первый сигнал на пульт дежурного поступил около 18:00. Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К тому моменту огонь с мансарды перекинулся на нижние этажи. На место в общей сложности были привлечены 137 спасателей и почти 40 единиц техники. Тушили и с вышек, и с земли при помощи гидрантов, пришлось подключить две дополнительные линии. Осложняла тушение штормовая погода.

«Сегодня ветер от 15 до 20 м/с. Это здание стоит на высоте, вы видите, оно на гребне холма. Поэтому ветер, конечно, нам мешал, раздувал огонь», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Александр Агафонов.

По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. Из горящего здания спасатели вывели 50 человек.

Уже известно, что жилой дом возведен без разрешительных документов и, возможно, относится к числу самостроев. Об этом журналистам рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил: такие здания — пример бездумной и преступной застройки. По поручению главы региона сейчас в Сочи создан межведомственный штаб, задача которого — оперативно расселить эвакуированных из сгоревшего дома людей и оказать им всю необходимую помощь. По факту пожара будет проведена проверка.

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