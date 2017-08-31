По факту смертельной аварии в Динском районе возбудили уголовное дело

В ДТП 31 августа погибли пять человек, в том числе трое детей.

Следственным отделом ОМВД России по Динскому району по факту ДТП, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла в 16:35 на 230-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе поселка Редутский. По предварительным данным, водитель Kia ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара и допустил лобовое столкновение с грузовиком Volvo. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом большегруз перевернулся. По данным полиции, на месте аварии погибли пять человек, которые ехали в легковушке. Погибли трое детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также 37-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Появилось видео с места смертельного ДТП в Динском районе.

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