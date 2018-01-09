По факту угона Lexus в Краснодаре возбудили уголовное дело

Автомобиль 9 января нашли на границе с Кабардино-Балкарией. В нем находились двое мужчин.

«Мужчин, которые находились в угнанном автомобиле Lexus LX 450, доставят в Краснодар. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере)», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже автомобиля Lexus с территории автосалона поступила в дежурную часть полиции 8 января в 19:00. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что к угону причастны клиенты, которые проходили тест-драйв. Они выехали с парковки автосалона, однако назад не вернулись.

Стоимость автомобиля превышает 5 млн рублей.

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