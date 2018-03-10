По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре прокуратура организовала проверку

На место происшествия выехало руководство прокуратуры Краснодарского края.
Организована проверка в связи со взрывом бытового газа в жилом доме на улице Славянской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СКР по краю, поставлены прокуратурой края на контроль.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.
По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек.
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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре
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