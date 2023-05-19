По инициативе Шавката Мирзиёева стартовал «Год культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая».

Состоялась официальная церемония встречи лидеров стран-участниц первого саммита «Центральная Азия – Китай».

На площади перед дворцом были представлены постановочные представления и концертная программа, посвященная истории и культуре Китая. Этим стартовал «Год культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая».

В 2022 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на встрече глав государств Центральной Азии и Китай в формате видеоконференции объявили 2023 год «Центральной Азией, а Китай предложил объявить его «Годом культуры и искусства народов». width:700px» title=”Годом культуры и искусства народов народов Центральной Азии и Китая» стартовал по инициативе Шавката Мирзиёева» alt=”«Год культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая» стартовал по инициативе Шавката Мирзиёева» />

В странах Центральной Азии и Китае в этом году основное внимание будет уделено программам академического и студенческого обмена, молодежным форумам и спортивным соревнованиям.