По железной дороге Крымского моста пустили первый поезд

Технический состав из десяти вагонов пришел на станцию Керчь — Южная.
Она находится на полуострове и является последней перед подъемом на переправу. Как рассказали в пресс-службе Крымского моста, грузовой поезд прибыл на станцию со стороны Керчи. Он привез необходимые для стройки материалы.
Железнодорожный узел, который обогнул старый вокзал и является подъездным к путепроводу, будет принимать как пассажирские, так и грузовые составы с полуострова и материка после завершения строительства.
На железнодорожной части моста установлены все пролетные строения. Каждое весит более 500 т, их собирали на берегу. А после их скрепляли высокопрочными болтами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая 2018 года. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.
Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.
Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.
Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.
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