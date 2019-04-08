По железной дороге Крымского моста пустили первый поезд

Технический состав из десяти вагонов пришел на станцию Керчь — Южная.

Она находится на полуострове и является последней перед подъемом на переправу. Как рассказали в пресс-службе Крымского моста, грузовой поезд прибыл на станцию со стороны Керчи. Он привез необходимые для стройки материалы.

Железнодорожный узел, который обогнул старый вокзал и является подъездным к путепроводу, будет принимать как пассажирские, так и грузовые составы с полуострова и материка после завершения строительства.

На железнодорожной части моста установлены все пролетные строения. Каждое весит более 500 т, их собирали на берегу. А после их скрепляли высокопрочными болтами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая 2018 года. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.

Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.

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