По краевой программе в межсезонье можно отдохнуть со скидкой до 50%

Сочи попал в тройку популярных городов для отдыха на весенние каникулы. Известный сервер бронирования гостиниц и отелей поставил олимпийскую столицу на вторую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга.

Кубанский курорт привлекает туристов не только морем, но и ценами. В среднем номер в гостинице стоит чуть больше 2 тыс. рублей.

До 1 мая по доступной цене жители края и гости региона смогут поправить здоровье и получить комплексное лечение. На Кубани действует краевая программа «Южная здравница». В нее вошли санатории, пансионаты и бальнеолечебницы. Они находятся в 12 муниципалитетах края от Черноморского побережья до горных и предгорных районов. Условия оздоровительных программ отличаются по цене и времени лечения. Туры рассчитаны на одну, две и три недели.

«Разные предприятия предлагают разные виды дисконтов в разрезе территории. Получить их можно, ознакомившись с информацией по горячей линии курортов Краснодарского края, либо на сайте министерства курортов. Там есть перечень объектов, участвующих в программе, и условия по дисконтам», — сказал министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди.

В программу «Южная здравница» вошли более 300 комплексов по оздоровлению и лечению. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии ведомства: 8 (800) 200-60-90.

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