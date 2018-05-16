По Крымскому мосту к полудню 16 мая проехали более 5 тыс. автомобилей

Максимальная занятость путепровода пришлась на первый час после открытия движения и достигала 30%.



По мосту через Керченский пролив к 12:00 — за 6,5 часов после официального открытия движения легковых автомобилей и автобусов — проехали более 5 тыс. транспортных средств: около 2,5 тыс. машин в сторону Крыма и более 2,5 тыс. — в сторону Краснодарского края. Водители приветствовали друг друга длинными гудками, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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