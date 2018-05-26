По Крымскому мосту проедут потомки Николая II

Об этом сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна посетит Крым, в рамках визита запланирован проезд по Крымскому мосту. Визит продлится с 28 мая по 3 июня. Сопровождать княгиню будет цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи, подписания указа Императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летия со дня закладки Севастополя.

Пилькевич напомним, что мост через Керченский пролив планировал построить еще император Николая II, но его планам суждено было сбыться только спустя столетие.

«Визит в Крым направлен на поддержку законного и правового выбора крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года о воссоединении с исторической родиной Россией», — цитирует Владислава Пилькевича РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

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