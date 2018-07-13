По Крымскому мосту проехали 40 редких автомобилей

Участниками фестиваля «Мост», который стартует на набережной Ялты вечером 13 июля, станут классические автомобили 1950-1970-х годов.

В числе автомобилей — единственные в России Chevrolet Sedan Delivery 1955 года и кабриолет Chevrolet Impala 1958 года выпуска.

«Первый проезд уникальных автомобилей по Крымскому мосту стал для всех участников пробега большим праздником. Автомобили были украшены флагами России, Республики Крым, города Ялты. Настроение было великолепным, это был восторг. Мост соединяет не только два берега, но и соединяет сердца всех россиян», — рассказала пресс-секретарь фестиваля Яна Коваленко.

Фестиваль пройдет с 13 по 15 июля. Многие из участвующих автомобилей являются единственными экземплярами на всей территории России. Старт автопробегу был дан в Москве. К колонне присоединялись владельцы редких автомобилей из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, преодолев в пути более 1,5 тыс. км.

Гонка автомобилей по горному серпантину с плато горы Ай-Петри, с высоты около 1,2 км, пройдет 14 июля, сообщает ТАСС.

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