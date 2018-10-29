По Крымскому мосту проехали более 3 млн автомобилей

В среднем в сутки по мосту проезжают в обе стороны 9,3 тыс. машин.

Из них 18% — грузовые. Всего с начала открытия моста проехали 3 млн 33 тыс. машин.

С начала октября по Крымскому мосту в направлении Керчи проехали 24 тыс. грузовиков, а в сторону Тамани — около 22,5 тыс. Среднесуточная интенсивность грузового движения — 1 тыс. 657 автомобилей, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября. За первые несколько часов проехали более 700 грузовиков.

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Строительство Крымского моста

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