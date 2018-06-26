По Крымскому мосту прошел автопробег в честь Дня крымско-татарского флага

Около 150 автомобилей 26 июня приняли участие в акции.

С двух берегов навстречу друг другу направились две колонны. Они встретились под арками. Участники пробега приветствовали друг друга «Салям алейкум, земляки!». На время пробега автомобили украсили национальным флагом — полотнищем голубого цвета с желтой эмблемой — тамгой.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, что акция станет ежегодной.

Крымско-татарский флаг был утвержден в 1917 году на народном курултае. В новой истории крымские татары отмечают этот праздник с 2010 года. В этот день принято украшать свои дома национальными символами.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские — 65%, на втором месте украинцы — 15,7%, на третьем — крымские татары, их 12%. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по Крымскому мосту за 35 суток проехало более 500 тыс. автомобилей.

Автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.

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