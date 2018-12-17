По Крымскому мосту пустят десять пар пассажирских поездов

Об этом 17 декабря заявил глава комитета республиканского госсовета по туризму Алексей Черняк.

«С запуском железнодорожной части Крымского моста планируется запустить десять маршрутов, связывающих Крым с различными регионами страны, в том числе двухэтажных поездов», — отметил депутат.

На первом этапе планируется пустить в Крым поезда из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Брянска, Смоленска, Мурманска и Кисловодска. По словам Черняка, со временем количество составов увеличат, а географию маршрутов расширят.

«Скорость движения по Крыму составит до 100 км в час. Десять пар междугородних поездов смогут перевозить около 4 тыс. человек в сутки», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября. За первые несколько часов проехали более 700 грузовиков.

После запуска железнодорожной части моста в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

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