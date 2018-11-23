По Крымскому мосту пустят двухэтажные поезда

Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, выступая на встрече с сенаторами в Совете Федерации.

После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста на полуостров запустят составы с двухэтажными пассажирскими вагонами.

Дитрих рассказал, что в этом году для повышения комфортности в поездах дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» планирует закупить около 700 новых вагонов, в том числе 65 двухэтажных. Шесть из них будут курсировать в южном направлении, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска железнодорожной части моста в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября. За первые несколько часов проехали более 700 грузовиков.

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