По Крымскому мосту с момента открытия проехало более 212 тыс. автомобилей

За 16 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более 212 тыс. 700 транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 111 тыс. транспортных средств, в сторону Тамани — почти 102 тыс. В майские будни по мосту проезжало в среднем около 8-9 тыс. автомобилей. С приближением выходных трафик увеличивался: по пятницам интенсивность составляла около 11-12 тыс., по субботам фиксировалось 15-16 тыс., а в воскресные дни поток возрастал до 21-22 тыс. автомобилей в обе стороны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре Крымского моста.

Увеличивается число автобусов, пересекающих Керченский пролив по мосту. Если в первые дни автоматизированная система управления дорожным движением Крымского моста фиксировала в среднем до 90 автобусов в обе стороны ежесуточно, то на второй неделе движения этот показатель вырос до 120-130 автобусов. В выходные по Крымскому мосту проезжало более 140 автобусов.

Основные нарушения ПДД на Крымскому мосту — превышение скоростного режима и остановки. Для обеспечения безопасности на смене в базе эксплуатации на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей, два эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За первую неделю с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

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