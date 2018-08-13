По Крымскому мосту за сутки проехали более 33,3 тыс. автомобилей

Новый рекорд суточного трафика зафиксировали 12 августа.

За 24 часа по мосту проехали 33 тыс. 359 транспортных средств в обе стороны, из них около 17,9 тыс. автомобилей — в сторону Крыма.

Среднесуточная интенсивность движения по автодороге через Керченский с начала августа превысила 29 тыс. транспортных средств. Это почти на 17% выше среднесуточного трафика июля.

За три месяца по Крымскому мосту проехали более 1,791 млн транспортных средств в обе стороны, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предыдущую максимальную интенсивность по мосту фиксировали 5 августа — 32 тыс. 406 автомобилей.

Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.

На Крымском мосту в конце июля уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь».

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