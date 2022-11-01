По миллиарду в месяц: названы потери российских олигархов с начала 2022 года

После начала спецоперации российские миллиардеры лишись астрономической суммы.

После начала спецоперации России на Украине почти все крупнейшие российские миллиардеры попали под западные санкции и стали нести колоссальные потери. Мировой рейтинг толстосумов Bloomberg Billionaires Index подсчитал, на сколько облегчились кошелки самых богатых граждан России за 10 месяцев 2022-го.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index рассчитывается следующим образом: аналитики берут стоимость акций каждого бизнесмена на 1 января, а потом высчитывают как она изменилась. Из-за ситуации на Украине и введенных Западом антироссийских санкций российские ценные бумаги серьезно упали в цене. В общей сложности «капитаны» российского бизнеса потеряли $83,4 млрд.

Виктор Вексельберг.

Авторы рейтинга указывают, что больше всех из-за последних событий «пострадал» владелец бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг. В этом году его состояние сократилось $11,2 млрд и сейчас оценивается в $7,2 млрд.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин по итогам 10 месяцев стал «беднее» на $1,08 млрд. Сейчас его состояние оценивается экспертами Bloomberg в $29,8 млрд.

Потери акционера «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона оцениваются в $8 млрд. Сейчас бизнесмен владеет состоянием в $27,4 млрд.

Алексей Мордашов.

Примерно столько же потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его потери составители рейтинга оценили в $7,78 млрд, а текущее состояние — в $21,1 млрд.

Аналогичные потери совладельца «Новолипецкого металлургического комбината» Владимира Лисина. Потери у него с начала года составили $7,8 млрд, а размер состояния сократился до $20,2 млрд.

Еще один богатейший россиянин, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов стал «беднее» на $1,86 млрд. Сейчас состояние основателя нефтяной компании составляет $19,9 млрд.

Алишер Усманов.

Потери совладельца инвестиционной компании USM Holdings Алишера Усманова составили за год $3,38 млрд. На фоне санкций его состояние сократилось до $17,9 млрд.

Совладелец нефтегазовых компаний «Сибур» и «Новатэк» Геннадий Тимченко потерял за 10 месяцев $8,35 млрд. Сейчас его совокупное состояние оценивается экспертами Bloomberg в $14,1 млрд.

Бывший владелец крупных пакетов акций «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко в марте, попав под санкции Евросоюза, вышел из числа совладельцев компаний. Его потери с начала года оцениваются в $3,88 млрд, а состояние — в $13,6 млрд.

Известный миллиардер, владелец инвестиционной группы «Онэксим» Михаил Прохоров в 2022 году потерял $0,8 млрд. Сейчас его капитал составляет $13,2 млрд.

Михаил Фридман.

И, наконец, основатель финансовой группы «Альфа-групп» Михаил Фридман потерял за 10 месяцев $2,81 млрд. Его состояние сейчас оценивается в $11,1 млрд.

В прошлом году РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index сообщало, что по итогам 2021 года состояние крупнейших российских олигархов выросло на $56,2 млрд.

Ранее 22-летний сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский записал видеообращение к украинским властям, в котором попросил снять с него введенные ранее санкции и пожаловался на несправедливость, с которой ему пришлось столкнуться.

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