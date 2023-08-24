По мнению Польши, угроза Вагнера не исчезла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что даже если информация о смерти основателя “Вагнера” ​​Евгения Пригожина подтвердится, угроза группировки для Польши не уменьшится. По данным польской газеты Rzeczpospolita, такое мнение Моравецкий высказал на пресс-конференции.

По его словам, контроль над Вагнером может перейти к непосредственному руководству президента России Владимира Путина.

Примечательно, что премьер-министр заявил: «Теперь пусть каждый ответит на вопрос: более или менее опасен присутствующий сегодня в Беларуси «Вагнер»? Для меня это риторический вопрос».

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина. О смерти основателя сообщили СМИ и различные Telegram-каналы. Вагнера, но пока официальной информации по этому поводу нет.