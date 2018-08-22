По набережной Геленджика пронесли 30-метровый российский триколор

Празднование Дня государственного флага России продолжится на курорте вечером 22 августа.

В празднике приняли участие жители и гости курорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Молодежная колонна прошествовала с флагом России по улице Ленина. На Центральной площади состоялся флэшмоб творческих коллективов, а зрители выпустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.

В 19:00 на Центральной площади начнется праздничный концерт, а на трех летних дворовых площадках с 18:30 до 20:30 пройдут тематические мероприятия, посвященные празднику.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре праздник отметили торжественным поднятием флага на Театральной площади.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с Днем государственного флага России.

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