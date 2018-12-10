По подозрению в подготовке теракта в Сочи в розыск объявили 20-летнего жителя Украины

Интерпол по запросу России объявил гражданина Украины Стефана Капиноса в международный розыск за подстрекательство к совершению террористической атаки.

Сообщение о розыске размещено 10 декабря на сайте международной организации. В сообщении говорится, что 20-летний Капинос — уроженец Ялты. На странице также размещено фото разыскиваемого в камуфляжной форме.

Как ранее сообщали СМИ, Стефан Капинос является представителем запрещенной в России организации УНА-УНСО. Он давал инструкции задержанному в РФ гражданину Украины Павлу Грибу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2017 года в Краснодаре по подозрению в содействиитеррористам арестовали гражданина Украины Павла Гриба. По версии следствия, парень предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. Он связан с украинскими националистами. Гриб с начала сентября 2017 года находился в СИЗО Краснодара, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности». Дело украинца Гриба вернули на доследование в прокуратуру Краснодарского края.

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