По программе капремонта в Кавказском районе завершили работы в 27 домах

В зданиях меняли инженерные коммуникации, ремонтировали крыши и лифты.

Заменили каждый счетчик, провод и трубу. Жильцы двухэтажного дома в станице Кавказской говорят, что теперь им зима не страшна. По программе капремонта в их доме заменили инженерные коммуникации. Зданию почти 50 лет. В плачевном состоянии было отопление, проводка, канализация. Здесь нет подвала, трубы постоянно текли, дом даже просел из-за этого. Сейчас, рассказывают жильцы, все проблемы в прошлом.

«Поменяли полностью подводящую систему к дому, поменяли освещение в подъезде, поменяли щитки приборов. Прежде всего, надо вносить вовремя оплату на капитальный ремонт. Я оплачиваю 430 рублей, поверьте, по сравнению с деньгами, на которые проведен этот ремонт, это копейки», — сказал житель дома Михаил Васильев.

Жильцы еще одной многоэтажки дождались своего ремонта — на их доме появилась абсолютно новая кровля из качественных материалов. Общая собираемость средств на капитальный ремонт в Кавказском районе составила 8%.

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