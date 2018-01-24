По реке в Сочи пришел мужчина после «побега из рабства»

Пограничники в районе поселка Нижняя Шиловка обнаружили неизвестного мужчину, который вброд пересек реку Псоу.

Мужчину задержали, когда он вышел на российский берег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанный пояснил, что был вынужден использовать преступный способ пересечения государственной границы. По словам мужчины, год назад его буквально взяли в рабство местные жители соседнего государства. Они забрали у него документы и принудили работать на частной стройке. Сбежать ему помогли местные жители. Мужчина воспользовался возможностью и направился домой в Россию через пограничную реку в обход пункта пропуска.

Правоохранители выяснят, соответствуют ли действительности показания задержанного. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вернуться на ленту

Источник