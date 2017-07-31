По тарифу «Игровой» от «Ростелекома» в онлайн-игре станет доступен новый фрегат

«Ростелеком» и разработчик Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного для российских поклонников онлайн-игр.

Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль в военно-морской игре World of Warships, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции World of Tanks/World of Warships каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков. Также пользователи получат премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Он позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

«Появление специального тарифного плана «Игровой» вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks. Кроме надежности и высокой скорости передачи данных, он предлагает эксклюзивную военную технику, недоступную больше никому. Теперь в тарифе появилось спецпредложение для поклонников военно-морской игры World of Warships», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Глава отдела Business Development на территории СНГ Константин Каменев рассказал, что тариф не только предоставляет выгодные условия при подключении. Он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники.

«»Танкисты» уже успели попробовать тарифный план. Теперь мы с предоставляем эту возможность и поклонникам морской игры», — сказал он.

«Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в Интернет. Он обслуживает более 12,5 млн домов и предприятий. Компания развивает нишевые предложения, предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний Интернет» для разных стилей потребления. Одно из них — тарифный план «Игровой». Он стал доступен для подключения в 2016 году и сейчас пользуется популярностью среди онлайн-игроков.

Подробно узнать о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8 (800) 100-08-00.

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