По требованию прокуратуры в поселке Сукко Анапы реконструируют канализацию

В летний сезон очистная система канализации не справляется с поступающим объемом канализационных сбросов.

Анапская межрайонная прокуратура установила, что поселок Сукко обеспечен централизованной системой канализации только частично. Сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, впадающую в воды Черного моря.

Несмотря на то, что подобная ситуация в поселке сложилась с 2011 года, администрация Анапы не принимает меры по строительству новых очистных сооружений.

Анапский межрайонный прокурор обратился в суд с требованиями обязать администрацию Анапы организовать в Сукко водоснабжение и водоотведение, произвести реконструкцию по увеличению мощности существующей системы водоотведения.

Суда удовлетворил требования прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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