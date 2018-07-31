По всей Кубани 1 августа прогнозируют дожди

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах при грозе шквал 20-25 м/с. Температура ночью 21-26 °С, в юго-восточных предгорьях 18-23 °С, днем 31-36 °С местами до 38 °С.

На Черноморском побережье ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26-28 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный ливневый дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура ночью 23-25 °С, днем 36-38 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь

Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь

Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь

Новороссийск +33…+35 °C кратковременный дождь

Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь

Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C

кратковременный дождь

Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь

Тихорецк +35…+37 °C кратковременный дождь

Кропоткин +36…+38 °C кратковременный дождь

Армавир +35…+37 °C кратковременный дождь

Лабинск +35…+37 °C кратковременный дождь

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +36…+38 °C кратковременный дождь

Краснодар +36…+38 °C кратковременный дождь

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