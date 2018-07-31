По всей Кубани 1 августа прогнозируют дожди

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах при грозе шквал 20-25 м/с. Температура ночью 21-26 °С, в юго-восточных предгорьях 18-23 °С, днем 31-36 °С местами до 38 °С.
На Черноморском побережье ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26-28 °С.
В Краснодаре вечером кратковременный ливневый дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура ночью 23-25 °С, днем 36-38 °С.
Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь
Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь
Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь
Новороссийск +33…+35 °C кратковременный дождь
Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь
Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +29…+31 °C
кратковременный дождь
Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь
Тихорецк +35…+37 °C кратковременный дождь
Кропоткин +36…+38 °C кратковременный дождь
Армавир +35…+37 °C кратковременный дождь
Лабинск +35…+37 °C кратковременный дождь
Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +36…+38 °C кратковременный дождь
Краснодар +36…+38 °C кратковременный дождь
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