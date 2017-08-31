По всей территории Кубани 31 августа пройдут дожди

Самые сильные осадки, по прогнозам метеорологов, обрушатся на горные и предгорные районы.

Учитывая синоптическую карту, спасатели МЧС ожидают подъем уровня воды в горных реках. На Азовском и Черноморском побережьях может начаться шторм.

«Практически по территории всего края мы ожидаем осадки. К сожалению, они затянутся до 1 сентября, так что праздник школьников может быть подпорчен. Собирая детей в школу, нужно будет не забыть зонты», — сказал руководитель краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Кроме дождей, холодный циклон принесет и понижение температуры — до конца недели днем столбики термометров не поднимутся выше +25 °C, а по ночам будут показывать +10-12 °C. При этом, говорят метеорологи, в выходные в край снова вернется жара и воздух прогреется до +30 °C.

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