«Победа» обжалует запрет взлетать в Геленджике в сторону гор

10 мая в 16:00

Авиакомпания 8 мая подала апелляционную жалобу.

Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Суд пока что не принял жалобу в производство, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», единственный рейс «Победы» в Геленджик начнет курсировать 1 июня.

Сложность со взлетом и посадкой в Геленджике обусловлена расположением аэропорта. Сейчас здесь один курс захода на посадку и вылета — со стороны моря. При этом из-за сильных ветров он часто недоступен, и аэропорт закрывается. Посадку со стороны гор, не зависящую от погоды, Росавиация не разрешает. Поэтому не менее 20% прибывающих в Геленджик авиарейсов вынуждены уходить на запасной аэродром в Анапу.

«Победа» хочет подготовить пилотов для взлета в сторону гор для случаев, когда по климатическим условиям нельзя взлетать в сторону моря. Авиакомпания 29 сентября 2017 года обратилась в Росавиацию за утверждением программы обучения пилотов, касающейся взлетов в Геленджике в сторону гор. Ведомство в октябре ей отказало. Не согласившись с этим, авиакомпания обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы 2 апреля признал отказ Росавиации законным.

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