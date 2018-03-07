«Победа» оспорит запрет Росавиации на посадку в аэропорту Геленджика со стороны гор

Дочерняя компания «Аэрофлота» подала в суд на Росавиацию из-за отказа на второй курс вылета и посадки из города-курорта.

Рассмотрение иска в Московском арбитражном суде назначено на 12 марта.

«Победа» требует признать незаконным отказ Росавиации рассмотреть «Программу подготовки к выполнению взлетов в аэропорту Геленджик с магнитным курсом 008 градусов».

Единственный рейс «Победы» в Геленджик начнет курсировать 1 июня. Сложность со взлетом и посадкой в Геленджике обусловлены расположением аэропорта. Сейчас здесь один курс захода на посадку и вылета — со стороны моря. При этом из-за сильных ветров он часто недоступен, и аэропорт закрывается. Посадку со стороны гор, не зависящую от погоды, Росавиация не разрешает. Поэтому не менее 20% прибывающих в Геленджик авиарейсов вынуждены уходить на запасной аэродром в Анапу.

Можно ли разрешить посадку со стороны гор, которая несет в себе определенные риски, но при этом не зависит от погоды, решит суд, пишут «Ведомости».

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