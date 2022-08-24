Победа русского оружия: новинки нашего ОПК – это не только военное превосходство, но и фундамент развития экономики

Современная техника российской армии позволяет успешно громить нацистов на Украине, сдерживать НАТО и привлекать масштабные заказы на производство.

Мы привыкли, что стратегическая триада – это ядерные ракеты, бомбардировщики и подлодки. Но сегодня для России не менее важно и другое триединство. Во-первых, современная техника, выпускаемая ОПК, позволят одерживать одну за другой военные победы на Украине. Во-вторых, она сдерживает агрессивные намерения стран НАТО. И в-третьих, обеспечивает заказами колоссальную отрасль экономики страны, давая работу миллионам рабочих, инженеров, проектировщиков и других специалистов «оборонки».

Заказы на полтриллиона

Качество российского оружия, его практическая эффективность сегодня находятся на максимально высоком за последние десятилетия уровне. Он достигнут, благодаря масштабным бюджетным вливаниям в отрасль, привлечению высококлассных специалистов на предприятия, таланту и труду конструкторов, инженеров, рабочих и служащих.

Добавьте к этому уникальные возможности практической «обкатки» подавляющего большинства образцов российской военной техники на Украине и в Сирии. Тогда становится понятно, почему сегодня российское оружие столь востребовано, а оборонно-промышленный комплекс переживает небывалый подъем.

Не случайно прошедший на днях форум «Армия-2022» стал рекордным по сумме заключенных соглашений с предприятиями ОПК. Минобороны России подписало 36 государственных контрактов с 24 компаниями на сумму более 525 миллиардов рублей. В результате выполнения этих контрактов Вооружённые силы получат более 3700 новых образцов техники. Это поставки стратегических вооружений, гиперзвуковых ракет, беспилотников и бронетехники.

Посетители выставки на форуме “Армия-2022”.

Среди крупнейших — закупки серийных образцов тяжелых межконтинентальных ядерных ракет «Сармат», новейших зенитных систем С-500, гиперзвуковых ракет «Циркон» для кораблей и «Кинжал» для авиации.

Контракты заключили и на партии беспилотников. Среди заказанных — небольшие «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3», а также средние ударные «Иноходцы».

Закуплены модернизированные ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. Парк наземной бронетехники пополнится танками Т-90М, бронетранспортерами БТР-82 и бронемашинами «Тигр».

Эксперты отметили, что новое оружие поможет обеспечивать технологическое преимущество как перед странами НАТО, так и перед вооруженными формированиями Украины. А еще – это заработная плата и стабильное будущее у сотен тысяч сотрудников предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом, и членов их семей.

Эффективность “Орланов” проверена на практике.

К тому же, форум посетили официальные военные делегации 85 иностранных государств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 700 человек. А, значит, впереди контракты с зарубежными партнерами из Индии, Турции, Египта и других стран. Это колоссальные налоги в бюджет и дополнительные возможности государства по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам.

«Сармат» или «Сатана-2»

Итак, какое оно – будущее вооружение России? Чем мы будем громить врага завтра? И что применим в случае крайней необходимости, если США и НАТО перейдут красные линии?

С учетом тех планов, которые строит в отношении нашей страны Запад, важнейшее значение имеет обновление наших ядерных сил. Новое оружие РВСН – баллистическая ракета «Сармат» – разрабатывалось много лет. Ее первый пуск прошел 20 апреля 2022 года.

В случае конфликта российский ракетный комплекс «Сармат» будет представлять наиболее значимую угрозу для противника. Это единственная военная ракета на Земле, которая поражает цель на расстоянии до 18 тысяч километров и делает это меньше, чем за час. На нашей планете нет ни одной точки, которую не сможет поразить «Сармат».

Ракета “Сармат”.

«Сармата» может нести три гиперзвуковые (более 27 скоростей звука) боеголовки. Такую скорость не сможет перехватить ни одна система ПРО ближайшие 10-20 лет. А всего ракета может быть оснашена десятью боеголовками и ложными целями. The Washington Post пишет, что в НАТО ракету назвали «Сатана-2» в честь предшественницы – Р36М.

Торпеда Апокалипсиса

Еще одно уникальное и пугающее наших врагов оружие – это «Посейдон»: беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем. Новое поколение ядерного оружия в России американцы прозвали «Торпедой Апокалипсиса». Второе название – «Разрушитель городов».

Известно, что «Посейдон» — это, по сути, ядерная торпеда весом в 100 тонн. Его длина составляет 20 метров, а диаметр — 1,8 метра.

«Посейдон» так велик, что перевозить его могут только специальные подлодки-носители (например, «Белгород»). Также для «Посейдона» создана специальная подлодка «Саров», которая не имеет на борту торпедных аппаратов или пусковых ракетных устройств. Зато на подлодке есть большой люк, где и прячется русское сверхсекретное оружие.

Скорость «Посейдона» под водой достигает 200–320 км/час. Торпеда обучена обходить все существующие системы обороны США. Мощность ядерной боеголовки «Посейдона» достоверно неизвестна. Она может составлять от двух до ста мегатонн. Торпеде даже не нужно подходить вплотную к побережью США. Взрыв на глубине способен вызвать гигантское цунами, которое просто смоет береговую полосу США вместе с военными базами, аэродромами и городами.

Спуск подлодки “Белгород”, способной нести “Посейдон”.

Долгое время специалисты из США уверяли мир, что «Посейдон», как и «Кинжал» — «компьютерная графика», намеренный слив информации. Но на Украине Россия уже трижды применила «Кинжал», и каждый раз – с высочайшей эффективностью.

Леденящий душу «Циркон»

В ближайшие три года ВМФ России получит сразу два новейших фрегата: «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» планируется передать ВМФ РФ в 2024 и 2025 годах. Оба корабля входят в серию российских многоцелевых фрегатов 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны. Они способны нести до 32 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или новейший гиперзвуковой «Циркон».

Кстати, о «Цирконах». Министр обороны Сергей Шойгу уже заявил о начале серийного производства этих ракет. Они предназначены для запуска с кораблей по надводным целям. Ракеты могут развивать скорость 2,8 км в секунду. Их боевая часть, в отличие от баллистических ракет, невелика – 300-400 килограмм, но и этого достаточно, чтобы гарантированно поразить как авианосец, так и наземный защищенный объект.

Помимо надводных кораблей «Циркон» поставят на атомные подлодки проекта 835М «Ясень-М». Британский The Sun опубликовал статью, посвященную «леденящим душу» кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», отметив, что она может поразить Лондон за пять минут.

Запуск “Циркона”.

Противник не сможет обнаружить ракету на локаторах благодаря современным технологиям «Стелс». Но, даже если допустить, что ракета будет обнаружена, нынешними средствами ПВО ее невозможно сбить. За время пока она будет обнаружена и зенитно-ракетный комплекс попытается взять ее на сопровождения, ракета уже поразит цель.

Известный американский аналитик, научный сотрудник Центра Клермонтского института в Вашингтоне Дэвид Голдман, в статье для издания The American Conservative написал о том, что элиты в Соединенных Штатах растратили технологическое и производственное преимущество перед Россией. По его словам, с экономикой, меньшей, чем у штата Техас, Россия создала стратегическое оружие, превосходящее многие образцы, имеющиеся в американском арсенале.

Космос и гиперзвук – под контролем

Действительно, у американцев буквально пару месяцев назад провалились очередные испытания гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike. Ее тоже хотят ставить на корабли. При этом разработчики российской системы С-500 утверждают, что их комплекс способен бороться с гиперзвуковыми ракетами. Он предназначен для поражения самолетов и ракет в радиусе 600 километров. Так что американский гиперзвук нас уже не испугает.

Кроме того, в России разработана зенитная ракетная система С-550. Она предназначена для поражения космических аппаратов, спутников, боевых блоков баллистических и гиперзвуковых ракет, на высоте в несколько тысяч километров. На боевое дежурство первая бригада С-550 уже встала.

Российские системы ПРО не позволят американским ракетам достигнуть цели.

Появление новой ЗРС свидетельствует о выстраивании Россией системы противовоздушной и противоракетной обороны, которая включает в себя ЗРПК «Панцирь» на низких высотах, ЗРС дальнего действия – С-350 и С-400, а также – С-500 и ЗРС-550, способные действовать в космосе.

Информации о ЗРС С-550 еще очень мало. Известно, что ЗРС не является повторением советской системы противоракетной обороны, но при создании С-550 учитывался ряд нереализованных в свое время проектов, которые были модернизированы с учетом требований и вызовов современности.

Под водой и льдами

Еще одна стратегически важная новинка – автономный необитаемый подводный аппарат сопровождения «Суррогат-Б». 40-тонный подводный дрон может имитировать подлодки противника на учениях, а в боевой обстановке принимать на себя удары, предназначенные для субмарины-носителя.

А его базовым носителем станет еще одна яркая новинка – ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Арктур». Он приспособлен для несения боевого дежурства в водах Арктики на глубинах до 1 км. Подлодка будет отличаться меньшим водоизмещением и количеством МБР на борту, чем современные ракетоносцы. Длина «Арктура» составит 134 м, ширина — 15,7 м, численность экипажа — около 100 человек.

Подводный беспилотник “Клавесин”.

Предполагается, что «Арктур» придёт на смену крейсерам проекта 955А «Борей-А» и станет носителем более совершенных МБР.

Кстати, будут выпускаться и другие подводные беспилотники. Например, автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Юнона». Предельная глубина погружения АНПА — 1 километр, автономность работы — 6 часов. И глубоководный аппарат «Клавесин-2Р» с возможностью погружения до 6 километров и повышенной максимальной автономностью.

На корабли ВМФ также поступит морской беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа, способный выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и нести ударное вооружение. Масса полезной нагрузки до 150 килограммов, дальность полета — до 340 километров.

Тактическое ядерное оружие

Еще одна головная боль НАТО – тактическое ядерное оружие России. Как считает военный эксперт Уэсли Калп, «у России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться».

По словам эксперта из США, Россия рассматривает свой тактический ядерный арсенал как инструмент сдерживания потенциального противника. Калп указал, что среди потенциальных носителей тактических ядерных боеприпасов – гиперзвуковая ракета «Циркон», способная уничтожать авианосцы.

“Мста-Б” способна наносить удар тактическим ядерным зарядом.

Есть у нас и самый малогабаритный ядерный боеприпас ствольной артиллерии РД4-01. Он разработан для гаубицы калибром 152 мм. Именно такой у гаубиц 2А65 «Мста-Б» и «Гиацинт-С». Мощность заряда в тротиловом эквиваленте 2,6 килотонны.

Начат выпуск ядерных зарядов и для пушек более крупного калибра – 203 мм. Его имеют артиллерийские системы «Малка» и «Пион». Они могут стрелять на дальность до 45 километров.

Проверен в боях

Многие образцы новой техники прошли испытание на театре боевых действий на Украине. Например, тяжёлый робот «Штурм», построенный на базе танка Т-72Б3. Его образцы превосходно показали себя в ходе выполнения боевых задач — грамотное использование и проверенные технологии позволяют ему спокойно переживать попадание комплексов NLAW и Javelin даже с близкого расстояния. В перспективе машина получит серию модификаций, включая подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и беспилотный танк со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием для городских боёв.

БМПТ «Терминатор».

БМПТ «Терминатор» — российская серийная машина поддержки танков. Аналогов этой военной технике в мире нет. Впервые её испытали в Сирии, где она доказала свою эффективность. А в мае 2022 года БМПТ прибыла на Украину.

«Терминатор» способен вести бой как в режиме открытого пространства, так и в городских условиях. А на узких улицах населённых пунктов он показывает всё своё преимущество перед противником.

Башни, как в привычном танке, у него нет, на её месте установлен модуль с оружием: два гранатомёта, две 30-мм пушки, пулемёт Калашникова и два блока управляемых ракет «Атака-Т», способных пробить броню до 950 мм.

Пока западные критики спорят, насколько такая техника необходима, российские военные уже модернизировали «Терминатор», накинув ему ещё брони.

Экипажи довольны огневой мощью машины. Рассказывают, что удобно «накидывать» как с 30мм так и сразу с двух гранатометов, так же отлично работает механика, шасси, основа танковая унифицированная.

Удар с небес

После того как на Украине на поле боя появились Ка-52М с усовершенствованной электроникой и авионикой, настала пора переосмысливать концепцию применения ударных вертолётов. Специальная военная операция позволила укрепиться в мысли о том, что воевать уникальные машины могут в разное время суток, при этом, не теряя в эффективности.

Поэтому к нескольким каналам получения данных (тепловизоры, ночные прицелы и другие средства обнаружения противника) после завершения СВО добавятся и другие возможности. Например, могут быть форсированы работы по созданию сверхскоростного вертолёта. Конструктивно «Аллигатор» подходит для таких экспериментов лучше всех – прочный корпус позволяет увеличить скорость вдвое и разогнать машину с 250 километров в час до почти 500.

Вертолет Ми-35П и его боекомплект.

В ближайшее время в войска массово поступит беспилотник «Орлан-30». Оснащенный лазерным целеуказателем-дальномером аппарат уже стал на Украине охотником за артиллерией противника. Министерство обороны многократно демонстрировало видео наведения им снайперских ударов по артустановкам корректируемыми снарядами.

Еще одна перспективная новинка, хорошо зарекомендовавшая себя в бою – модульная ракета малой дальности Х-МД. Она предназначена для поражения точечных объектов, таких как танки, катера, отдельно стоящие здания. Ее можно оснащать несколькими типами головных частей, в том числе позволяющих как автоматическое, так и ручное наведение на конечном участке днем и ночью. 30-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть ракеты можно доставить на расстояние 20–70 км в зависимости от высоты пуска.

Массовый выпуск ждет лёгкую авиационную крылатую ракету класса «воздух—поверхность», известную также под наименованием «Изделие 305». Она предназначена для оснащения модернизированных вариантов разведывательно-ударных вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Российские ударные вертолеты отлично себя зарекомендовали на Украине.

Масса боевой части «Изделия 305» — 25 кг, гарантированная дальность полёта — 14,5 км, что вдвое больше дистанции, с которой могут применяться другие современные ракеты армейской авиации РФ.

И еще одна долгожданная и крайне востребованная практикой новинка поступит в войска – планирующий боеприпас ПБК-500У СПБЭ-К. Он предназначен для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону огневого воздействия объектовой ПВО. На Украине ПБК-500У успешно обеспечивает поражение бронетехники, наземных радаров, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

С заботой о каждом солдате

АО «Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» (ЦВМ «Армоком») готовит для наших солдат массовый выпуск линейки новейших средств индивидуальной защиты. Для нужд военных инженеров, занимающихся разминированием местности, предприятие разработало защитный костюм «Витязь-ОС», состоящий из специальной куртки со съёмным воротом и брюк. Все элементы одежды изготовлены из огнестойкой ткани, которая способна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 30 секунд.

Когда возникает необходимость выполнения боевых задач, военнослужащий дополнительно надевает бронешлем с забралом и бронежилет с защитой паховой области. Масса костюма — 6,3 кг, вес всего комплекта достигает 33,1 кг.

В интересах штурмовых подразделений компания разработала бронежилет СК-ЕК массой 15,2 кг, из них 10 кг приходится на две керамические бронепанели. Экипировка быстро надевается, достаточно легко подгоняется под антропометрию бойца и оснащена системой экстренного сброса. Сейчас это изделие проходит апробацию в войсках Росгвардии.

По опыту боев на Украине, шлем экипировки “Ратник” защищает на 40 процентов лучше аналогов из стран НАТО.

В общем, в резерве у нас еще очень и очень много. По словам Владимир Путина, «мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока ничего и не начинали».

Что же касается производства новой техники, то еще в июле правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности введения специальных мер в экономике. Их цель – обеспечение проведения СВО. И той, что на Украине, и потенциальных – новых. В рамках поправок к закону «Об обороне» исполнительная власть получит возможность оперативно «вскрыть кубышку» госрезервов, хранившихся на черный день. Деньги требуются на экстренное производство и ремонт военной техники.