«Победа» снова запросила изменить правила ухода на второй круг в аэропорту Сочи

Авиакомпания повторно обратилась с этой просьбой после инцидента с самолетом Utair, выкатившимся за пределы взлетной полосы в ночь на 1 сентября.

Письмо с соответствующим предложением гендиректор «Победы» Андрей Калмыков направил руководителю Росавиации Александру Нерадько.

По действующим правилам захода на посадку в Сочи, а также в Геленджике самолет можно увести на второй круг только с так называемой высоты принятия решения — ВПР. Но в «Победе» считают, что с учетом рельефа местности и препятствий в районах этих аэродромов увеличивается риск нестабилизированного захода на посадку и, как следствие, выкатывания воздушного судна за пределы полосы.

Как отмечает в своем письме Калмыков, в конце прошлого года «Победа» предложила ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» разработать процедуру ухода на второй круг в Сочи и Геленджике ниже ВПР, в том числе с касания шасси с полосой. Компания аргументировала это тем, что такие схемы применяются во многих аэропортах мира — Инсбруке, Зальцбурге, Стамбуле.

Однако, по словам Калмыкова, на предложение «Победы» не последовало никакого ответа. Авиакомпания повторно просит в кратчайшие сроки разработать процедуру ухода на второй круг ниже ВПР для аэродромов Сочи и Геленджика, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября около 2:50 в Сочи пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. В результате ЧП пострадали 18 человек.

Скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

В аэропорту Сочи рассказали, что после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут. Пассажирам предложили гостиницу для размещения.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

В интернете появилось видео с места аварийной посадки Boeing в Сочи. Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

В Росавиации рассказали, что посадка Boeing производилась в сложных метеоусловиях. СК рассмотрит несколько версий аварийной посадки самолета, в том числе ошибку пилота, погодные условия и действия наземных служб. Назначили ряд экспертиз.

UTair выплатит компенсацию пассажирам рейса в Сочи. Дело об аварийной посадке самолета в Сочи передали в центральный аппарат СК РФ.

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Аварийная посадка самолета в Сочи

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