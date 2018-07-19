«Победа» возместила ущерб пассажирке рейса в Краснодар, которой не хватило места

19 июля в 14:36

Как сообщила пассажирка, авиакомпания выплатила ей больше 38,5 тыс. рублей.

В эту сумму входит стоимость обратного билета по невозвратному тарифу, расходы на такси до аэропорта и обратно, а также упущенная выгода — неполученный гонорар за поездку. Потерпевшая — юрист, она должна была лететь на судебный процесс.

Женщина приобрела билет на рейс Екатеринбург — Краснодар за 7 тыс. рублей. К стойке регистрации она подошла за 1,5 часа до вылета, однако ее попросили подождать. По словам женщины, сотрудники объяснили, что сначала они зарегистрируют пассажиров, которые воспользовались платной услугой по выбору места в салоне. В итоге места пассажирке не хватило, сообщает портал 66.ru.

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