Победитель ЧМ-2018 по футболу получит 38 млн долларов

В Индии 27 октября состоялся совет ФИФА, на котором утвердили общую сумму призового фонда турнира.

Она составит 400 млн долларов. Российский футбольный союз (РФС) получит за выступление на турнире 8 млн долларов. Эта сумма гарантирована каждой национальной футбольной ассоциации, чья сборная примет участие в финальной стадии соревнований. За выход команды в 1/8 финала ассоциации, которую она представляет, будет выплачено 12 млн долларов, за попадание в 1/4 финала — 16 млн долларов, за четвертое место — 22 млн долларов, за третье — 24 млн долларов, за второе — 28 млн долларов.

В Бразилии сборная Германии, победившая на ЧМ-2014, получила 35 млн долларов. Команда Аргентины, игравшая в финале, заработала 25 млн долларов. Бронзовый призер турнира — сборная Нидерландов — 22 млн долларов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник