Победители конкурса «Голосовач» решили отдать свои призы детям из многодетных семей

Конкурс прошел в Краснодарском крае в день выборов 18 марта.

Список победителей опубликовали на сайте организаторов.

Некоторые из них решили отдать свои призы детям из многодетных семей.

«Я решил сделать доброе дело и подарить этот гаджет тому, кому он нужнее, кто сам бы его не купил. Я дарю iPad Родиону Чепелеву. Парню 14 лет, он живет и воспитывается в многодетной семье, пять детей. Уверен, ему данный подарок будет нужнее и пригодится в учебе», — написал в Instagram руководитель Агентства молодежных инициатив Александр Пилипенко.

«Я всегда знал, что нас много, но такой массовой поддержки еще не было! В итоге я победил и занял первое место в номинации «Краснодар». Приз — Iphone X. Наше общее решение — мое и ребят, которые меня поддерживали, — передать этот приз тем, кому он принесет больше пользы.Я передаю свой приз семье Калякиных из Гулькевичского района», — написал в своем Instagram член совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Урайкин.

Он также призвал всех победителей конкурса, которые испытывают такие же эмоции, поддержать эстафету и распорядиться своими призами правильно.

Награждение пройдет 31 марта в Краснодаре по адресу улица Гимназическая, 35.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», селфи в специальной фоторамке на своих избирательных участках сделали более 33 тыс. человек. Снимки публиковали в социальных сетях с определенными хештегами. Фото, которые набрали больше всего лайков, стали победителями.

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