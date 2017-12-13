Победители конкурса «Инноватор Кубани» получат по 300 тыс. рублей

Участники конкурса представили жюри свои бизнес-проекты. Серди них, например, десерты, напечатанные на 3D-принтере.

Авторы рассказали о своих изобретениях и ответили на каверзные вопросы экспертов, которые однажды обязательно задаст и сам рынок. Главное требование конкурса — все идеи должны быть жизнеспособными, и приносить реальную пользу экономике края.

«Таким образом мы побуждаем прежде всего молодых людей заниматься именно инновационными, новыми проектами, которых сегодня, например, просто не существует в Краснодарском крае и которые могут в ближайшее время сделать скачок вверх», — сказал начальник управления департамента инвестиций Краснодарского края Виталий Воронов.

Призовой фонд конкурса «Инноватор Кубани» — 1 млн рублей. Его разделят между собой победители. Лучшие проекты получат по 300 тыс. на развитие и внедрение в производство.

Вернуться на ленту

Источник