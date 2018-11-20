Конкурс проводили во второй раз в рамках реализации стратегии «Кубань-2030».

Участники представили работы в четырех номинациях: «Человеческий капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное развитие» и «Краснодарский край – 2030». Самой массовой по количеству участников стала творческая номинация «Краснодарский край – 2030». За победу в ней боролись 50 работ в формате рисунков, слоганов, музыкальных произведений, фотографий и видеороликов.

Участники прошли три этапа конкурса. Победители определились по сумме двух оценок: решения жюри и интернет-голосования.

Всего на конкурс представили более 100 заявок, практически все они дошли до финального этапа. В итоге одержали победу и заняли призовые места 19 участников и 12 проектов, которые помогут кубанским городам стать лучше и комфортнее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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