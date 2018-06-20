Победу сборной России в фан-зоне Сочи отпраздновали 20 тыс. болельщиков

Команду во время игры с Египтом поддерживали жители разных городов России и других стран. Они следили за историческим матчем на большом экране.

Небывалым восторгом болельщики в Сочи встречали каждый гол русской дружины. Отличились футболисты Денис Черышев, Артем Дзюба и еще один мяч в свои ворота забил защитник египтян. Соперники сумели уйти от разгрома лишь с помощью пенальти. Сборная России впервые за 32 года практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира — 3:1.

Чтобы оформить выход из группы на бумаге, осталось лишь дождаться встречи Уругвай — Саудовская Аравия. Если латиноамериканцы выиграют или сведут матч в ничью, Россия станет первым участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

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